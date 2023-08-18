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Бабич прошёл медосмотр и подписал контракт со «Спартаком»

Ранее он выступал за испанскую «Альмерию».
Бабич прошёл медосмотр и подписал контракт со «Спартаком»
18 августа 2023 15:29
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

27-летний сербский защитник Срджан Бабич, ранее выступавший за «Альмерию», успешно прошёл медосмотр и подписал контрактное соглашение с московским «Спартаком».

Об этом сегодня, 18 августа, сообщает издание Metaratings.

Согласно информации источника, в ближайшее время о переходе будет объявлено официально. Срок контракта Бабича с московским клубом не сообщается.

Отмечалось, что «Спaртак» заплатит «Альмeрии» за переход серба пять миллиoнов евро. Зарплата защитника сoставит 1,5 миллиона евpо за сезон. В минувшeм сезоне Срджан провeл 34 матча, в которыx забил три гoла.

источник: Metaratings.ru
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