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Максим Деменко: если Захарян хочет становиться чемпионом, то лучше перейти в «Зенит»

«Динамо» получит за 20-летнего футболиста 12-13 млн евро.
18 августа 2023 15:50
автор: Александр Поволоцкий

Экс-защитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал возможный трансфер хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

Московский клуб может получить за 20-летнего футболиста около 12-13 миллионов евро.

«На сегодняшний день не знаем, чего сам Захарян хочет. Если он желает играть в Европе, в еврокубках, это понятно. А если он хочет становиться чемпионом, то лучше переходить в «Зенит». Как ни крути, питерцы пять раз подряд выигрывали чемпионат России», — цитирует Деменко «Спорт уик-энд».

Transfermarkt оценивает Захаряна в 15 миллионов евро.

источник: «Спорт уик-энд»
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