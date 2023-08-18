Мбаппе и Дембеле окажутся в заявке «ПСЖ» на матч 2-го тура чемпионата Франции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что нападающие команды Килиан Мбаппе и Усман Дембеле могут принять участие в матче 2-го тура Лиги 1 с «Тулузой».

«Килиан в отличной форме, у него очень хорошее настроение. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса, как Килиан. Дембеле готов играть с первой минуты», — приводит слова испанского специалиста RMC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство красно-синих отстранило Килиана от выступлений в сезоне-2023/2024 из-за нежелания игрока продлевать контракт с клубом, однако после переговоров с французом изменило своё решение. Усман перешёл в столичный клуб из «Барселоны» в текущее трансферное окно.

Добавим, что «ПСЖ» отправится в гости к «Тулузе» в субботу, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.