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Мбаппе и Дембеле окажутся в заявке «ПСЖ» на матч 2-го тура чемпионата Франции

19 августа парижане сыграют в гостях против «Тулузы».
Мбаппе и Дембеле окажутся в заявке «ПСЖ» на матч 2-го тура чемпионата Франции
18 августа 2023 15:42
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, что нападающие команды Килиан Мбаппе и Усман Дембеле могут принять участие в матче 2-го тура Лиги 1 с «Тулузой».

«Килиан в отличной форме, у него очень хорошее настроение. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса, как Килиан. Дембеле готов играть с первой минуты», — приводит слова испанского специалиста RMC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство красно-синих отстранило Килиана от выступлений в сезоне-2023/2024 из-за нежелания игрока продлевать контракт с клубом, однако после переговоров с французом изменило своё решение. Усман перешёл в столичный клуб из «Барселоны» в текущее трансферное окно.

Добавим, что «ПСЖ» отправится в гости к «Тулузе» в субботу, 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

источник: RMC Sport
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