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Колыванов заявил, что Чалов выигрывает у Тюкавина за счет опыта

Мнение наставника «Текстильщика».
18 августа 2023 15:46
автор: Виталий Овсянников

55-летний российский специалист Игорь Колыванов, в настоящий момент возглавляющий подмосковный «Текстильщик», сравнил нападающего московских армейцев Федора Чалова и форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«Тюкавин — один из моих любимых футболистов. Но и Чалов продолжает активно прогрессировать и забивает все больше. Зато Константину всего 21 год и у него все впереди. Это быстрый нападающий, который здорово действует в чужой штрафной на опережение. В целом они с Чаловым похожи. Разве что армеец сильнее в подыгрыше и больше ассистирует партнерам. Думаю, за счет опыта Чалов на данный момент выигрывает», — цитирует Колыванова RT.

В новом сезоне РПЛ Тюкавин забил три гола и оформил один ассист. На счету Чалова четыре забитых мяча и одна результативная передача.

источник: «RT на русском»
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