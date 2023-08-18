В «Зените» оценили шансы ухода полузащитника Вендела из клуба 

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе хавбека команды Вендела из стана сине-бело-голубых в ближайшее время.

«Какова вероятность, что Вендел останется в «Зените»? Вендел — игрок «Зенита» и готовится в полном объеме к следующим матчам», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Добавим, Вендел присоединился к «Зениту» в октябре 2020 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака 25-летний футболист сыграл два матча и отличился одним забитым мячом. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 24 миллиона евро.