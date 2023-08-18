«Всегда мечтал играть в АПЛ». Полузащитник Эндо прокомментировал трансфер в «Ливерпуль»

Японский полузащитник Ватару Эндо дал комментарий после перехода из «Штутгарта» в «Ливерпуль».

«Сейчас я очень счастлив и рад присоединиться к такому большому клубу как «Ливерпуль». Это потрясающе. Я всегда мечтал играть в АПЛ в одном из крупнейших клубов в мире. Теперь это сбывшаяся мечта», - сказал Эно клубной пресс-службе.

За клуб АПЛ 30-летний хавбек будет выступать под номером 3. Отмечается, что срок действия его контрактного соглашения носит долгосрочный характер, по данным Transfermarkt, Эндо подписал четырехлетнее соглашение.

Ватару Эндо выступал за «Штутгарт» с 2019 года. В минувшем сезоне немецкий полузащитник провёл 40 матчей за «Штутгарт», в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.