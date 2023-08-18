ЭСК признала, что арбитр Шадыханов принял верные решения в матче «Зенит» — «Факел» 

Экспертно-судейская комиссия вынесло решение по работе судьи Павла Шадыханова на матче 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Факелом» (2:0). Все решения арбитра признаны верными. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Как утверждает источник, Шадыханов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота воронежского клуба на 43-й минуте матча. В эпизоде со столкновением игрока «факелонов» Никиты Моцпана с футболистом соперника Клаудиньо не был установлен факт очевидного нарушения правил игры.

Также арбитр верно не удалил с поля футболиста «Факела» Ильнура Альшина на 51-й минуте встречи. При единоборстве с тем же Клаудиньо, комиссия считает, что Ильнур заслужил желтую карточку ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока.

Добавим, по итогам четырёх туров чемпионата России «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе семь очков. «Факел» находится на последней, 16-й позиции без очков.