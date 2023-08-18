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Президент «Урала» надеется увидеть команду в Лиге чемпионов

Клуб находится на втором месте в РПЛ.
18 августа 2023 16:15
автор: Александр Кожевников

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что мечтает об участии команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«Неоднократно говорил, что моя мечта - Лига чемпионов. Но когда она сбудется? Мечтать же можно… Я мечтаю, чтобы наша команда - из Екатеринбурга, из Свердловской области - сыграла в Лиге чемпионов. Сейчас эта мечта недоступна, но всякое в жизни бывает - может сложиться и так, и по-другому. Моя мечта - услышать на этом стадионе гимн Лиги чемпионов», - приводит слова Иванова «РИА Новости».

Клуб из Екатеринбурга располагается на второй позиции в турнирной таблице, набрав 12 очков. В 4-м туре РПЛ «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.

источник: «РИА Новости»
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