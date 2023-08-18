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Чанов: почему бы и Фёдору Чалову не перейти в европейский чемпионат?

Владимир считает, что Фёдор готов перебраться в другую лигу.
18 августа 2023 16:18
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о вохможном переходе Фёдора Чалова в одну из европейских лиг.

«Почему бы и Чалову не прейти в европейский чемпионат, как это сделал Захарян. Такое может быть, раз приоткрылось окно в Европу. Чалов один из ярких нападающих в нашем чемпионате. Тут все зависит от желания игрока и от интересов двух клубов. Чалов вполне возможно пойдет по пути Захаряна.

Он в любом может себя показать. Да, окно в Европу приоткрылось, но многие станы не принимают такое решение. Если Федор действительно будет переходить в европейский клуб, хотелось бы его увидеть в топовом чемпионате», - приводит слова Чанова «РБ Спорт».

На счету Чалова четыре забитых мяча и одна результативная передача в четврёх турах российской Премьер-лиги.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Сезон-2021/2022 он проводил в аренде в составе швейцарского «Базеля». Он является обладателем Кубка и Суперкубка России. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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