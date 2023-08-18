В «Зените» заявили, что прощание Малкома с болельщиками обязательно состоится

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что прощание экс-нападающего сине-бело-голубых Малкома с болельщиками состоится.

«Начался чемпионат Саудовской Аравии, поэтому очень трудно сейчас найти место в графике, чтобы все совпало. Все-таки путь не близкий. Сейчас мы назвать дату не можем, но такое прощание обязательно состоится», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Малком был признан лучшим футболистом России по итогам сезона-2022/2023 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, этим летом бразилец перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за компенсацию в размере 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча в 27 матчах.