Андрей Ещенко предположил, какие команды окажутся в пятёрке лучших в РПЛ-2023/2024

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко дал прогноз по поводу того, какие клубы войдут в топ-5 Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

«Интрига в РПЛ точно будет. Малком ушёл из «Зенита», да и Вендел хочет покинуть клуб. У петербуржцев сейчас свои проблемы. А у «Спартака» и ЦСКА костяк уже сформирован. «Локомотив» и «Краснодар» тоже могут навязать борьбу. Мой топ-пять по итогам сезона: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом стал «Зенит». Подопечные Сергея Семака выигрывали титул РПЛ на протяжении пяти сезонов подряд.