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ЦСКА пошутил над презентацией новой формы «Спартака»

В ролике красно-белых сыграл актёр, который ранее появлялся в видео армейского клуба.
ЦСКА пошутил над презентацией новой формы «Спартака»
18 августа 2023 17:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Спартак"

ЦСКА в шутливой форме отреагировал на презентацию нового комплекта формы «Спартака» в честь побед над «Аяксом» в Кубке УЕФА в 1998 году.

Как оказалось, в ролике под названием «Спартак». Это любовь моя», болельщика «Спартака» сыграл актёр, который полгода назад в новогоднем видео армейцев выступал в качестве фаната красно-синих. На этот факт ЦСКА указал в своём видеоролике, опубликовав его в своём телеграм-канале.

«CSKA TV. Это любовь моя». При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – написано в заявлении ЦСКА.

По итогам четырёх туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. «Спартак» располагается на четвёртой строчке с таким же количеством очков.

источник: ПФК ЦСКА
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