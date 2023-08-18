Главный тренер «Реала Сосьедад» высказался о трансфере Арсена Захаряна 

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманоль Альгуасиль выразил своё мнение по поводу возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в команду из Сан-Себастьяна.

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист в пятницу, 18 августа, должен отправиться в Испанию для завершения сделки.

«Захарян? У нас уже есть хорошая молодежь. Я такой, какой есть. Я сосредотачиваюсь на тех, кто находится в моем распоряжении. Когда вы говорите со мной о новых трансферах, я не буду тратить на это и полминуты. Нам нужно адаптироваться к тому, что есть. Но, конечно, было бы разумнее, если бы сделка (по Захаряну) закрылась до начала сезона», — приводит слова 52-летнего специалиста Mundo Deportivo.

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». За первую команду бело-голубых он начал выступать в начале 2021 года. В текущем сезоне за московский клуб он провёл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал один ассист. Предполагаемая сумма трансфера россиянина в «Реал Сосьедад» составляет 12-13 млн евро.