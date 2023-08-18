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Ташуев заявил, что «Спартак» сможет стать чемпионом России при одном условии 

По мнению 64-летнего специалиста, успех красно-белых будет зависеть от решений наставника команды. 
18 августа 2023 17:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев предположил, при каком условии «Спартак» при руководстве Гильермо Абаскаля способен завоевать золотые медали РПЛ.

«У «Спартака» крен в атаку, это смотрибельно и правильно, но баланса с обороной пока нет, «Спартак» пропускает уколы от соперников. Если тренер найдет баланс, шансы побороться за чемпионство — большие», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Добавим, в настоящее время «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после четырех проведённых матчей. В воскресенье, 20 августа, московский клуб сыграет дома против «Зенита». Начало встречи – 19:30 мск.

источник: «РБ-Спорт»
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