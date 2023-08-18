Ташуев заявил, что «Спартак» сможет стать чемпионом России при одном условии 

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев предположил, при каком условии «Спартак» при руководстве Гильермо Абаскаля способен завоевать золотые медали РПЛ.

«У «Спартака» крен в атаку, это смотрибельно и правильно, но баланса с обороной пока нет, «Спартак» пропускает уколы от соперников. Если тренер найдет баланс, шансы побороться за чемпионство — большие», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Добавим, в настоящее время «Спартак» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков после четырех проведённых матчей. В воскресенье, 20 августа, московский клуб сыграет дома против «Зенита». Начало встречи – 19:30 мск.