Камоцци: вряд ли Кокорин останется в «Фиорентине»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна и итальянский агент Франко Камоцци высказался о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Маловероятно, что Кокорин останется в «Фиорентине» на предстоящий сезон. Но в случае, если он уйдёт, то Александр способен остаться в Серии А. Я ничего не слышал про то, что главный тренер впечатлён его игрой», — приводит слова Камоцци Metaratings.

В сезоне-2022/2023 Кокорин играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России смог убедить руководство фиолетовых оставить его в клубе на предстоящий сезон в Италии. Вероятно, Александр окажется в заявке на матч 1-го тура Серии А против «Дженоа».