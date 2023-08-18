ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Ахмате» сообщили, что Черчесов не получит пост в клубе после назначения Ромащенко 

Российские специалисты на протяжении многих лет работали вместе. 
18 августа 2023 18:09
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, что с приходом Мирослава Ромащенко на должность главного тренера команды не стоит ожидать в клубе Станислава Черчесова на каком-либо посту.

«Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас — Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду», — приводит слова функционера ТАСС.

Добавим, в пятницу, 18 августа, «Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на должность главного тренера команды. Специалист подписал трехлетний контракт с грозненцами. Он продолжительное время являлся ассистентом Станислава Черчесова. Они вели совместную работу в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

источник: ТАСС
«Спартак» ответил на шутку ЦСКА, опубликовав пост с Хесусом Мединой 
В клубе намекнули, что актёр из ролика про презентацию новой формы, ровно как и парагваец, принял верное решение стать сторонниками красно-белых.
18.08.2023 19:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Динамо» подписало голкипера сборной Беларуси Андрея Кудравца 
«Динамо» подписало голкипера сборной Беларуси Андрея Кудравца 
Игрок перейдёт в московский клуб из БАТЭ предстоящей зимой. 
18.08.2023 18:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сначала уничтожают тебя, потом орут». Акинфеев – о реакции на отбитый пенальти в матче с Испанией
В 2018 году благодаря действиям вратаря ЦСКА сборная России обыграла испанцев и вышла 1/4 финала ЧМ впервые в своей истории. 
18.08.2023 18:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПЛ
Встреча начнётся в 19:30 мск.
18.08.2023 18:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч первого тура Серии A
Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч первого тура Серии A
Александр может появиться на поле.
18.08.2023 18:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Березукций и Акинфеев поделились воспоминаниями о курьёзном автоголе в матче со «Спартаком»
Игра состоялась в 2010 году. ЦСКА пропустил гол из-за действий защитника и вратаря армейцев.
18.08.2023 18:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Актёр из роликов «Спартака» и ЦСКА сообщил, что готов сняться в проекте «Зенита» 
Михаил Люлинецкий недавно участвовал в сьёмках презентации новой формы красно-белых, а полгода назад сыграл роль болельщика красно-синих.
18.08.2023 17:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Камоцци: вряд ли Кокорин останется в «Фиорентине»
Александр вернулся в Италию в межсезонье.
18.08.2023 17:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.