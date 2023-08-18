В «Ахмате» сообщили, что Черчесов не получит пост в клубе после назначения Ромащенко 

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров объяснил, что с приходом Мирослава Ромащенко на должность главного тренера команды не стоит ожидать в клубе Станислава Черчесова на каком-либо посту.

«Будет ли Станислав Черчесов помогать Ромащенко? Главный тренер у нас — Мирослав Ромащенко. Никаких дополнительных должностей у Станислава Саламовича Черчесова не будет. Мирослав Ромащенко будет на скамейке уже на ближайшем матче, в ближайшее время прибудет и будет готовить команду», — приводит слова функционера ТАСС.

Добавим, в пятницу, 18 августа, «Ахмат» объявил о назначении Ромащенко на должность главного тренера команды. Специалист подписал трехлетний контракт с грозненцами. Он продолжительное время являлся ассистентом Станислава Черчесова. Они вели совместную работу в «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».