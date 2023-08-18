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Березукций и Акинфеев поделились воспоминаниями о курьёзном автоголе в матче со «Спартаком»

Игра состоялась в 2010 году. ЦСКА пропустил гол из-за действий защитника и вратаря армейцев.
18 августа 2023 18:29
автор: Глеб Шевяков

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий и действующий голкипер красно-синих Игорь Акинфеев оценили автогол команды с их участием в матче со «Спартаком», который состоялся в августе 2010 года.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу армейского клуба. Единственный забитый мяч красно-белых записали на счет Василия, который отправил мяч в собственные ворота после неудачной обработки, а Игорь попытался выбить его ногой, но промахнулся.

Эпизод показали на Youtube-шоу «Ну так нельзя, *****», ведущими которого являются Леонид Слуцкий и Артём Дзюба, однако в этом выпуске Березуцкий заменил форварда «Локомотива».

«Куда ты по своим воротам бьёшь? Я сначала подумал, что он отдаёт мне пас назад и хотел его выбить, а он по воротам бьёт», – отреагировал Акинфеев на ролик в эфире программы.

«Ты куда ногой прыгаешь? Поймай его руками! У меня игрок за спиной, мне надо что-то сделать с мячом, будет гол, если я его пропущу!», – ответил на слова своего бывшего одноклубника Березуцкий.

источник: «Коммент.Шоу»
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