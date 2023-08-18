Кокорин включён в заявку «Фиорентины» на матч первого тура Серии A

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в список футболистов, которые могут выйти на поле в матче 1-го тура Серии А против «Дженоа».

Встреча «Фиорентины» и «Дженоа» состоится 19 августа в Генуе.

В сезоне-2022/2023 Кокорин играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

Ранее стало известно, что бывший игрок сборной России смог убедить руководство фиолетовых оставить его в клубе на предстоящий сезон в Италии. Вероятно, Александр окажется в заявке на матч 1-го тура Серии А против «Дженоа».

Россиянин ни разу не забивал за «Фиорентину» в официальных матчах.