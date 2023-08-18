«Рубин» и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПЛ

«Сначала уничтожают тебя, потом орут». Акинфеев – о реакции на отбитый пенальти в матче с Испанией

В 2018 году благодаря действиям вратаря ЦСКА сборная России обыграла испанцев и вышла 1/4 финала ЧМ впервые в своей истории.