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«Рубин» и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПЛ

Встреча начнётся в 19:30 мск.
18 августа 2023 18:32
автор: Александр Кожевников

Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч пятого тура Российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Юрий Дюпин (вратарь), Александр Мартынович, Дмитрий Кабутов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Александр Зотов, Александр Ломовицкий, Даниил Кузнецов, Марат Апшацев, Угочукву Иву, Мирлинд Даку.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев (вратарь), Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Салтыков, Бенхамин Гарре, Владислав Шитов.

Встреча состоится сегодня, 18 августа. Начало матча намечено на 19:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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