«Сначала уничтожают тебя, потом орут». Акинфеев – о реакции на отбитый пенальти в матче с Испанией

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу отбитого 11-метрового удара в матче с национальной командой Испании, который позволил сборной России пробиться в 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Россияне оказались сильнее соперника в серии пенальти (4:3), так как испанский форвард Яго Аспас не смог переиграть Акинфеева, который отразил его удар ногой.

Этот эпизод продемонстрировали в эфире программы «Ну так нельзя, *****» на Youtube-канале «Коммент.Шоу». Вратарь армейцев отреагировал на асоциальные возгласы комментатора Георгия Черданцева, который работал на том матче.

«Что он орет? Как будто он его отбил. Сначала уничтожают тебя, а потом орут!», – заявил 37-летний футболист.

Добавим, что в 2018 году сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. На стадии 1/4 финала подопечные Станислава Черчесова проиграли национальной команде Хорватии в серии пенальти.