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«Сначала уничтожают тебя, потом орут». Акинфеев – о реакции на отбитый пенальти в матче с Испанией

В 2018 году благодаря действиям вратаря ЦСКА сборная России обыграла испанцев и вышла 1/4 финала ЧМ впервые в своей истории. 
18 августа 2023 18:46
автор: Глеб Шевяков

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу отбитого 11-метрового удара в матче с национальной командой Испании, который позволил сборной России пробиться в 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

Отметим, что основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Россияне оказались сильнее соперника в серии пенальти (4:3), так как испанский форвард Яго Аспас не смог переиграть Акинфеева, который отразил его удар ногой.

Этот эпизод продемонстрировали в эфире программы «Ну так нельзя, *****» на Youtube-канале «Коммент.Шоу». Вратарь армейцев отреагировал на асоциальные возгласы комментатора Георгия Черданцева, который работал на том матче.

«Что он орет? Как будто он его отбил. Сначала уничтожают тебя, а потом орут!», – заявил 37-летний футболист.

Добавим, что в 2018 году сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира. На стадии 1/4 финала подопечные Станислава Черчесова проиграли национальной команде Хорватии в серии пенальти.

источник: «Коммент.Шоу»
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