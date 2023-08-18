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«Динамо» подписало голкипера сборной Беларуси Андрея Кудравца 

Игрок перейдёт в московский клуб из БАТЭ предстоящей зимой. 
«Динамо» подписало голкипера сборной Беларуси Андрея Кудравца 
18 августа 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Динамо" Москва

«Динамо» объявило о трансфере белорусского вратаря Андрея Кудравца из БАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Как утверждает источник, 19-летний футболист заключил соглашение со столичной командой на пять лет. Он присоединится к коллективу Марцела Лички ближайшей зимой, а до этого продолжить играть в составе белорусского клуба.

Добавим, всего за основной состав БАТЭ Кудравец сыграл 72 матча, пропустил 75 голов и в 31 встрече сохранил ворота «сухими». В прошлом году он получил вызов в национальную команду Беларуси, за которую с тех пор провёл две игры. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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