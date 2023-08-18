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«Спартак» ответил на шутку ЦСКА, опубликовав пост с Хесусом Мединой 

В клубе намекнули, что актёр из ролика про презентацию новой формы, ровно как и парагваец, принял верное решение стать сторонниками красно-белых.
18 августа 2023 19:13
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» отреагировал на видеоролик ЦСКА, в котором армейцы высмеяли презентацию третьего комплекта формы своего принципиального соперника на сезон-2023/2024.

Ранее в ролике под названием «Спартак». Это любовь моя», который посвящен новому комплекту формы команды, профессиональный актер, Михаил Люлинецкий сыграл болельщика «Спартака», который полгода назад в новогоднем видео армейцев выступал в качестве фаната красно-синих. На этот факт ЦСКА указал в своём видеоролике, опубликовав его в своём телеграм-канале.

Последовал ответ со стороны «Спартака». Клуб выложил пост в той же сети с изображением хавбека Хесуса Медины и актёром Люлинецким, сделав намёк на то, что оба человека, несмотря на прошлое с ЦСКА, сделали правильный выбор и теперь поддерживают красно-белых.

Добавим, Медина присоединился к «Спартаку» в прошедшее межсезонье. В текущем сезоне за команду Гильермо Абаскаля он сыграл три матча, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Ранее он полтора года играл в составе ЦСКА. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.

источник: ФК «Спартак»
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