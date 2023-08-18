Тренер «Ариса» сообщил, какого российского игрока хочет видеть в клубе на замену Кокорину 

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на слухи по поводу того, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может провести сезон-2023/2024 в стане «фиалок» и не вернуться в кипрский клуб.

«Посмотрим. Вопрос еще окончательно не закрыт. Если Саша остается там, то, конечно, будем искать ему замену. Буду звонить Артему Дзюбе. Попытаюсь его убедить», – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Добавим, в прошедшем сезоне Кокорин играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.