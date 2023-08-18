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Тренер «Ариса» сообщил, какого российского игрока хочет видеть в клубе на замену Кокорину 

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард может остаться в «Фиорентине» на следующий сезон. 
18 августа 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на слухи по поводу того, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может провести сезон-2023/2024 в стане «фиалок» и не вернуться в кипрский клуб.

«Посмотрим. Вопрос еще окончательно не закрыт. Если Саша остается там, то, конечно, будем искать ему замену. Буду звонить Артему Дзюбе. Попытаюсь его убедить», – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Добавим, в прошедшем сезоне Кокорин играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: «РБ-Спорт»
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