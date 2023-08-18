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Валерий Овчинников: Слуцкому поможет только скорая помощь

Леонид оказался в центре скандала.
18 августа 2023 19:31
автор: Александр Кожевников

Валерий Овчинников, тренировавший в девяностые нижегородский «Локомотив», прокомментировал реакцию Леонида Слуцкого за его слова о журналисте «РБ Спорт».

Напомним, ранее Слуцкий оскорбил журналиста «РБ Спорт», а затем в эфире YouTube-программы «Коммент. Превью» признался, что совершенно не жалеет о сказанном.

«Дзюба — публичный человек, Слуцкий тоже. Они должны внимательно следить за своими выражениями. Слуцкий не признает своей вины? Это ни о чем не говорит. Вы судом хотите присудить ему вину? — спросил Валерий Овчинников в начале разговора.

Для вас это вина, а для него нет. Думаю, что его достали. Вы об этом не подумали?

В последнее время Слуцкий стал очень резок? Думаю, это связано с тем, что он сейчас не работает. Если Слуцкого захотят, то работа найдет его.

Помочь Слуцкому? Только скорая помощь. Сделают успокоительный укол. — Думаю, что Леонид со всем справится и скоро приступит к работе. И все у вас опять будет хорошо, как было раньше», - цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

источник: «РБ-Спорт»
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