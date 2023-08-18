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Агент Вильсона Манафы объяснил, почему футболист не перешёл в ЦСКА

Московская команда могла подписать португальца этим летом. 
18 августа 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Педро Нету, представляющий интересы защитника Вильсона Манафы, назвал причину, по которой сорвался переход его клиента в ЦСКА.

Отметим, по окончании сезона-2022/2023 29-летний футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Порту».

«ЦСКА был одним из основных наших вариантов, Вильсон был не против попробовать себя в чемпионате России. Мы договорились практически обо всех деталях, но ЦСКА взял паузу, а мы хотели уже определиться с клубом, ведь в Европе уже стартовал сезон», — приводит слова Metaratings.ru.

Добавим, 7 августа Манафа стал игроком испанской «Гранады». Он заключил двухлетнее соглашение с «нарсидами». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

источник: Metaratings.ru
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