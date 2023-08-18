«Зенит» сделал предложение «Бетису» по трансферу Луиса Энрике, но получил отказ

«Бетис» отклонил трансферное предложение «Зенита» о приобретении форварда команды Луиса Энрике. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, сине-бело-голубые предложили за бразильского нападающего 20-30 миллионов евро, однако эта сумма не устроила испанский клуб, поэтому руководство «бетикос» отвергло предложение петербуржцев.

Добавим, Энрике выступает за «Бетис» с июля прошлого года. Контракт действует до лета 2028 года. В сезоне-2022/2023 в составе клуба Ла Лиги он сыграл 43 матча, отличился тремя забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.