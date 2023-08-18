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«Зенит» сделал предложение «Бетису» по трансферу Луиса Энрике, но получил отказ

Зелёно-белые не захотели отпускать бразильца в питерский клуб.
«Зенит» сделал предложение «Бетису» по трансферу Луиса Энрике, но получил отказ
18 августа 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Бетис» отклонил трансферное предложение «Зенита» о приобретении форварда команды Луиса Энрике. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, сине-бело-голубые предложили за бразильского нападающего 20-30 миллионов евро, однако эта сумма не устроила испанский клуб, поэтому руководство «бетикос» отвергло предложение петербуржцев.

Добавим, Энрике выступает за «Бетис» с июля прошлого года. Контракт действует до лета 2028 года. В сезоне-2022/2023 в составе клуба Ла Лиги он сыграл 43 матча, отличился тремя забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: Relevo
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