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«Рубин» - «Крылья Советов»: Гарре сравнял счёт в матче

Встреча проходит в Казани.
18 августа 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

В эти минуты в Казани проходит матч пятого тура Российской Премьер-лиги, в котором местный «Рубин» принимает самарские «Крылья Советов».

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте встречи - отличился Алексей Грицаенко, выведя казанский клуб вперёд.

На 15-й минуте усилиями Бенхамина Гарре самарцы смогли ответить оппоненту и сравнять счёт.

После четырёх туров «Крылья Советов» с восемью очками располагаются на пятой позиции в турнирной таблице, «Рубин» с двумя баллами идёт на 14-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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