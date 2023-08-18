«Рубин» - «Крылья Советов»: Мартынович вывел хозяев вперёд

В эти минуты в Казани проходит матч пятого тура Российской Премьер-лиги, в котором местный «Рубин» принимает самарские «Крылья Советов».

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте встречи - отличился Алексей Грицаенко, выведя казанский клуб вперёд.

На 15-й минуте усилиями Бенхамина Гарре самарцы смогли ответить оппоненту и сравнять счёт.

На 41-й минуте встречи «Рубин» вновь вышел вперёд - отличился Александр Мартынович. В ворота «Крыльев» был назначен пенальти, с ударом Мирлинда Даку справился голкипер самарцев Иван Ломаев, однако Мартынович добил мяч в ворота.

После четырёх туров «Крылья Советов» с восемью очками располагаются на пятой позиции в турнирной таблице, «Рубин» с двумя баллами идёт на 14-й строчке.