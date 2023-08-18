В Испании сообщили, что Захарян прилетел в Сан-Себастьян

Хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян прилетел в Сан-Себастьян (Испания) для завершения перехода в «Реал Сосьедад».

По данным авторитетного издания Marca, завтра, 19 августа, полузащитник пройдет медицинское обследование. В случае успешного осмотра футболист подпишет трудовой контракт с клубом.

Захаряну 20 лет. За первую команду бело-голубых он начал играть в января 2021 года. В прошлом сезоне РПЛ молодой вингер провел 27 матчей, забил 4 гол и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что контракт Захаряна с испанским клубом будет рассчитан на четыре года.