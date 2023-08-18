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Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии

На этом посту он сменил Роберто Манчини.
Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии
18 августа 2023 21:14
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

В сборной Италии объявили имя нового главного тренера. Им оказался 64-летний специалист Лучано Спаллетти.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, новый наставник приступит к своим обязанностям 1 сентября 2023 года. Таким образом, Спаллетти сменил у руля сборной Италии Роберто Манчини.

В прошлом сезоне Лучано Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», тренировал «Наполи» и привел команду к чемпионству. До этого неаполитанцы не могли выиграть титул с 1990 года.

По данным прессы, специалист покинул команду из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

источник: «Советский спорт»
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