Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии

В сборной Италии объявили имя нового главного тренера. Им оказался 64-летний специалист Лучано Спаллетти.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, новый наставник приступит к своим обязанностям 1 сентября 2023 года. Таким образом, Спаллетти сменил у руля сборной Италии Роберто Манчини.

В прошлом сезоне Лучано Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», тренировал «Наполи» и привел команду к чемпионству. До этого неаполитанцы не могли выиграть титул с 1990 года.

По данным прессы, специалист покинул команду из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.