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«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ

Казанцы одержали победу со счётом 2:1.
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в пятом туре РПЛ
18 августа 2023 21:34
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

В Казани завершился матч пятого тура Российской Премьер-лиги, в котором местный «Рубин» принимал самарские «Крылья Советов».

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте встречи - отличился Алексей Грицаенко, выведя казанский клуб вперёд.

На 15-й минуте усилиями Бенхамина Гарре самарцы смогли ответить оппоненту и сравнять счёт.

На 41-й минуте встречи «Рубин» вновь вышел вперёд - отличился Александр Мартынович. В ворота «Крыльев» был назначен пенальти, с ударом Мирлинда Даку справился голкипер самарцев Иван Ломаев, однако Мартынович добил мяч в ворота.

Больше до завершения матча голов во встрече забито не было.

После четырёх туров «Крылья Советов» с восемью очками располагаются на пятой позиции в турнирной таблице, «Рубин» с пятью баллами идёт на 10-й строчке.

Чемпионат России.

РПЛ

5-й тур

«Рубин» - Крылья Советов» - 2:1 (2:1)

Голы: Грицаенко, 11. Мартынович, 41 - Гарре, 15.

Удаление: Бейл, 89.

источник: «Советский спорт»
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