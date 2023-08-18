Стало известно, когда «Спартак» сыграет с ЦСКА, а «Зенит» – с «Локомотивом»

Пресс-служба РПЛ опубликовала расписание матчей с 8-го по 15-й туры.

Так, московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится 8 октября и пройдет на домашней арене красно-белых. Старт игры запланирован на 19.00 по местному времени.

Кроме того, в РПЛ назвали точную дату матча «Спартака» с московским «Динамо»: встреча состоится 23 сентября и начнется в 19.00, а на следующий день любителей футбола ожидает противостояние «Зенита» и «Локомотива». Оно пройдет в Санкт-Петербурге и стартует в 16.30 по Москве.

Более подробное расписание выглядит так:

8-й тур

15 сентября (пятница)

19:00 «Динамо» – «Пари НН»

16 сентября (суббота)

14:00 ЦСКА – «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» – «Краснодар»

19:00 «Сочи» – «Спартак»

21:15 «Балтика» – «Ростов»

17 сентября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Факел»

16:30 «Рубин» – «Зенит»

19:00 «Локомотив» – «Оренбург»

9-й тур

23 сентября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

16:30 «Балтика» – «Ахмат»

19:00 «Спартак» – «Динамо»

24 сентября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Оренбург»

16:30 «Зенит» – «Локомотив»

19:00 «Ростов» – ЦСКА

19:00 «Краснодар» – «Урал»

25 сентября (понедельник)

19:00 «Факел» – «Рубин»

10-й тур

29 сентября (пятница)

19:00 «Ростов» – «Урал»

30 сентября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Зенит»

14:15 «Локомотив» – «Пари НН»

16:30 «Рубин» – «Краснодар»

19:00 ЦСКА – «Балтика»

1 октября (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Сочи»

16:30 «Крылья Советов» – «Спартак»

19:00 «Ахмат» – «Динамо»

11-й тур

7 октября (суббота)

12:00 «Урал» – «Локомотив»

14:00 «Сочи» – «Зенит»

16:30 «Балтика» – «Оренбург»

19:00 «Краснодар» – «Ростов»

8 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Крылья Советов»

16:30 «Динамо» – «Факел»

19:00 «Спартак» – ЦСКА

19:00 «Ахмат» – «Рубин»

Международная пауза

9–17 октября

12-й тур

21 октября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Факел»

14:00 «Рубин» – ЦСКА

16:30 «Локомотив» – «Динамо»

19:00 «Балтика» – «Краснодар»

22 октября (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Сочи»

14:00 «Спартак» – «Пари НН»

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»

19:00 «Ростов» – «Ахмат»

13-й тур

27 октября (пятница)

19:00 «Рубин» – «Балтика»

28 октября (суббота)

14:00 «Факел» – «Спартак»

16:30 «Крылья Советов» – «Оренбург»

16:30 «Ростов» – «Локомотив»

19:00 «Зенит» – «Ахмат»

29 октября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Сочи»

16:30 «Динамо» – «Урал»

19:30 ЦСКА – «Краснодар»

14-й тур

4 ноября (суббота)

16:30 «Ахмат» – «Факел»

19:00 «Балтика» – «Зенит»

5 ноября (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

16:30 ЦСКА – «Пари НН»

19:30 «Локомотив» – «Спартак»

6 ноября (понедельник)

14:00 «Оренбург» – «Ростов»

16:30 «Урал» – «Рубин»

19:30 «Сочи» – «Динамо»

15-й тур

11 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

14:00 «Факел» – ЦСКА

16:30 «Локомотив» – «Ахмат»

19:30 «Зенит» – «Краснодар»

12 ноября (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Балтика»

16:30 «Динамо» – «Оренбург»

19:00 «Сочи» – «Рубин»

19:30 «Спартак» – «Ростов»

Международная пауза

13-21 ноября