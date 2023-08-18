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Президент «Рубина»: клуб доверяет Рахимову, о договорённости с Черчесовым не слышал

В Казани опровергли слухи об отставке.
18 августа 2023 22:46
автор: Александр Кожевников

Президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова.

«О замене главного тренера или договорённости с Черчесовым ничего не слышал. «Рубин» доверяет Рахимову», - приводит слова Сафиуллина «Чемпионат».

До пятого тураклуб из Казани занимал 14-е место в таблице РПЛ. «Рубин» набрал лишь два очка в четырех матчах. В матче пятого тура казанцы обыграли самарские «Крылья Советов».

Ранее в СМИ сообщалось, что казанский клуб выедет переговоры с экс-наставником сборной России Станислава Черчесова.

источник: Чемпионат.com
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