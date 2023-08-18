Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Рубина»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал исход матча с «Рубином» (1:2).

«Понятно, что молодые футболисты у нас сейчас стали много играть. Многие футболисты из тех, кто не так часто раньше в стартовом составе появлялся, сыграли не на своем уровне.

Многие оценивают нас по матчам с «Локомотивом» или «Ростовом», но делать это еще рано. Нужна настоящая стабильность. Сегодня в ситуации, когда надо было иметь холодную голову, более рационально сыграть, не смогли этого сделать», - приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

После четырёх туров «Крылья Советов» с восемью очками располагаются на пятой позиции в турнирной таблице, «Рубин» с пятью баллами идёт на 10-й строчке.