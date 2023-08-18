Дзаньоло, которым интересовался «Зенит», перешел в «Астон Виллу»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло стал игроком «Астон Виллы». Трансфер оформили на правах аренды с правом выкупа.

Как сообщает пресс-служба англичан, соглашение действует до конца сезона-2023/24. Другие детали сделки не раскрываются.

24-летний Дзаньоло провел в прошлом сезоне чемпионата Турции 10 матчей и забил 5 мячей. До переезда в Стамбул итальянец выступал за «Рому». Также в его карьере был миланский «Интер», который он покинул летом 2018-го.

Ранее сообщалось, что хавбек интересен «Зениту».