ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гарре пропустит три недели

Хавбек «Крыльев» получил травму в матче с «Рубином».
18 августа 2023 23:56
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Гарре повредил связки голеностопного сустава. Пока ориентировочно (выбыл) на три недели. Посмотрим, что дальше. Дополнительные исследования проведем, будет более-менее ясно. Сейчас увидите, он выйдет на своих ногах», — цитирует РИА «Новости» главного врача самарцев Сергея Артамонова.

После четырёх туров «Крылья Советов» с восемью очками располагаются на пятой позиции в турнирной таблице, «Рубин» с пятью баллами идёт на 10-й строчке.

Аргентинец забил единственный гол самарцев в матче с «Рубином».

источник: «РИА Новости»
Ташуев рассказал, с чем связан неудачный старт «Локомотива»
Клуб набрал пять очков в четырёх матчах.
18.08.2023 23:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Бавария» с победы начала сезон в немецкой Бундеслиге, Зане оформил дубль
«Бавария» с победы начала сезон в немецкой Бундеслиге, Зане оформил дубль
Мюнхенский клуб обыграл «Вердер».
18.08.2023 23:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гарри Кейн забил первый гол в составе «Баварии»
Гарри Кейн забил первый гол в составе «Баварии»
Англичанин отличился в матче с «Вердером».
18.08.2023 23:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Дзаньоло, которым интересовался «Зенит», перешел в «Астон Виллу»
Дзаньоло, которым интересовался «Зенит», перешел в «Астон Виллу»
Сделку оформили на правах аренды.
18.08.2023 23:08
Футбол
Осинькин прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Рубина»
Матч завершился победой казанцев.
18.08.2023 22:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Президент «Рубина»: клуб доверяет Рахимову, о договорённости с Черчесовым не слышал
В Казани опровергли слухи об отставке.
18.08.2023 22:46
Футбол
автор: Александр Кожевников
Назван лучший игрок матча «Рубин» – «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ
Встреча завершилась в пользу казанского клуба (2:1).
18.08.2023 22:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игрок «Крыльев» Салтыков объяснил поражение в матче с «Рубином»
Встреча завершилась со счётом 2:1.
18.08.2023 22:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.