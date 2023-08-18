Гарре пропустит три недели

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«Гарре повредил связки голеностопного сустава. Пока ориентировочно (выбыл) на три недели. Посмотрим, что дальше. Дополнительные исследования проведем, будет более-менее ясно. Сейчас увидите, он выйдет на своих ногах», — цитирует РИА «Новости» главного врача самарцев Сергея Артамонова.

После четырёх туров «Крылья Советов» с восемью очками располагаются на пятой позиции в турнирной таблице, «Рубин» с пятью баллами идёт на 10-й строчке.

Аргентинец забил единственный гол самарцев в матче с «Рубином».