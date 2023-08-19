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Сегодня «Динамо» и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура РПЛ

Встреча начнется в 15.00 по Москве.
Сегодня «Динамо» и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура РПЛ
19 августа 2023 08:17
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 19 августа, состоится центральный матч 5-го тура чемпионата России, в котором сыграют московские «Динамо» и ЦСКА.

Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 15.00 по столичному времени, а в роли главного арбитра выступит Павел Кукуян из Сочи.

Посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» или на его официальном сайте. Стоимость трансляции – 149 рублей.

В новом сезоне РПЛ «Динамо» занимает 7-е место, добыв 7 очков. На счету армейцев – 9 очков и 3-я позиция.

источник: «Советский спорт»
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