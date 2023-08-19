Хорхе Карраскаль близок к переходу в московское «Динамо»

«Динамо» и ЦСКА практически договорились о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом информирует «Чемпионат», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В эти дни стороны пытаются уладить последние детали сделки. При этом сумма трансфера, а также условия контракта игрока, не уточняются.

26-летний Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта». Переход колумбийца обошелся армейцам в 6 млн евро.

В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач