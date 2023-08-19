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Хорхе Карраскаль близок к переходу в московское «Динамо»

Ранее сообщалось, что колумбиец также интересен «Зениту».
Хорхе Карраскаль близок к переходу в московское «Динамо»
19 августа 2023 09:13
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

«Динамо» и ЦСКА практически договорились о трансфере полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом информирует «Чемпионат», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В эти дни стороны пытаются уладить последние детали сделки. При этом сумма трансфера, а также условия контракта игрока, не уточняются.

26-летний Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта». Переход колумбийца обошелся армейцам в 6 млн евро.

В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач

источник: Чемпионат.com
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