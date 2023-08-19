«Локомотив» сделал официальное предложение о переходе экс-форварда «Атлетико»

Нападающий «Айнтрахта» Рафаэль Борре может стать игроком «Локомотива». Об этом пишет журналист Херман Гарсия Грова.

По его данным, российский клуб направил официальное предложение немецкому клубу. Впрочем, сделка может не состояться даже в случае положительной реакции «Айнтрахта», так как футболист не горит желанием переезжать в РПЛ.

При этом журналист подчеркнул, что москвичи готовы удовлетворить финансовые требования колумбийца.

Борре 27 лет. До перехода в немецкий клуб он выступал за мадридский «Атлетико», «Вильярреал» и «Ривер Плейт». В прошлом сезоне Бундеслиги форвард провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.