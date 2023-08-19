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Ван Бастен назвал двух футболистов современности, которые напоминают ему себя

Один из них – Криштиану Роналду.
19 августа 2023 11:17
автор: Артур Гичунцев

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен заявил, что Криштиану Роналду и Роберт Левандовски напоминают ему себя.

По словам легендарного форварда, оба футболиста схожи с ним по стилю игры, однако, лидер «Аль-Насра» превосходит его в плане физики.

«Роналду 38 лет, и он все еще активен. Но я хотел бы посмотреть, как все обернулось, если бы я мог играть до 38 лет. Я думаю, я играл бы лучше его», – добавил ван Бастен для Sportskeeda.

Марко ван Бастен три раза выигрывал «Золотой мяч». Также он является двукратным победителем Кубка чемпионов и трехкратным чемпионом Италии. Большую часть клубной карьеры знаменитый игрок провел в «Милане». Также он выступал за «Аякс».

источник: «Советский спорт»
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