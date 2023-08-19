«Краснодар» — «Локомотив»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

19 августа в 19:30 (мск) в матче 5-го тура РПЛ «Краснодар» проведёт домашний матч с «Локомотивом».

Игра состоится на стадионе «Краснодар». Главный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).

Посмотреть встречу «Краснодар» — «Локомотив» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам первых 4-х туров «быки» расположились на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в четырех матчах. Дела «Локомотива» складываются не самым лучшим образом. Железнодорожники идут только на девятом месте с пятью баллами в активе.