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«Зенит» предложил «Бенфике» 35 млн евро за Нереса, но португальцы отказались

Новая попытка российского клуба заполучить 26-летнего бразильца.
19 августа 2023 12:21
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 19 августа, издание Record сообщает о том, что санкт-петербургский «Зенит» сделал «Бенфике» новое предложение на покупку форварда Давида Нереса.

Согласно информации источника, российский клуб увеличил сумму с 21 млн евро до 35 млн. Из них 5 млн евро должны были быть выплачены в виде бонусов. Тем не менее, лиссабонский клуб снова отказался продавать 26-летнего бразильского нападающего на таких условиях.

Отмечается, что сине-бело-голубые готовят ещё одно предложение.

Ранее сообщалось, что бразилец не желает переезжать в Россию из-за политической ситуации. Контракт Давида Нереса с «Бенфикой» заключен до середины 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 млн евро.

источник: Record
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