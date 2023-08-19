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Инсайдер Карпов назвал сумму трансфера Хорхе Карраскаля в «Динамо»

Появились новые подробности возможного перехода.
Инсайдер Карпов назвал сумму трансфера Хорхе Карраскаля в «Динамо»
19 августа 2023 12:30
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 19 августа, популярный футбольный инсайдер Иван Карпов сообщает в своих социальных сетях о том, что московское «Динамо» заплатит за переход колумбийского полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля 7 млн евро.

Источник отмечает, что полузащитнику понравилось жить в столице России, поэтому он желает перейти именно в московский клуб.

Ранее сообщалось, что переговоры по переходу Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» близки к завершению.

26-летний Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта». Трансфер колумбийца обошелся армейцам в 6 млн евро. В прошлом сезоне РПЛ хавбек отыграл 26 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. В текущем чемпионате России он не провёл ни одного матча.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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