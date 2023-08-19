ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бояринцев заявил, что «Спартаку» нужно отбирать очки у «Зенита»

Столичный клуб начал сезон чуть лучше.
19 августа 2023 12:50
автор: Александр Кожевников

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Спартак» очень хорошо и удачно стартовал. «Зенит» пока только разгоняется. Может быть ситуация, что «Спартак» пошёл на спад. Игра с «Уралом» показала, что, возможно, у красно-белых есть небольшой спад. Очень сложно предсказать, как сложится матч. В любом случае будет яркая игра. Шансы в матче 50 на 50, но игра покажет, кто сильнее. «Спартак» хорошо смотрится в атаке. Наверняка красно-белые забьют, но нули вряд ли будут. Нельзя сказать, у кого будет преимущество. Сейчас у команд равные шансы на победу. Если «Спартак» ставит высокие задачи, надо стараться отобрать очки у «Зенита», так как он основной кандидат на чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева.

Встреча состоится 20 августа. Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

После четырёх туров «Спартак» с девятью очками находится на четвёртой позиции в турнирной таблице, «Зенит», набравший семь очков, идёт шестым.

источник: «РБ-Спорт»
Представитель Борре назвал ложью новость о предложении «Локомотива»
Ранее сообщалось, что «железнодорожники» предложили «Айнтрахту» трансфер игрока.
19.08.2023 13:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Швеция со счётом 2:0 обыграла Австралию и выиграла бронзу женского ЧМ-2023
В финальном матче сыграют Испания и Англия.
19.08.2023 13:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Комличенко назвал самого немодного футболиста «Ростова»
Мода - это не о нём.
19.08.2023 12:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Инсайдер Карпов назвал сумму трансфера Хорхе Карраскаля в «Динамо»
Инсайдер Карпов назвал сумму трансфера Хорхе Карраскаля в «Динамо»
Появились новые подробности возможного перехода.
19.08.2023 12:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» предложил «Бенфике» 35 млн евро за Нереса, но португальцы отказались
Новая попытка российского клуба заполучить 26-летнего бразильца.
19.08.2023 12:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Краснодар» — «Локомотив»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
«Краснодар» — «Локомотив»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 (мск).
19.08.2023 12:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Томас Тухель оценил дебют Гарри Кейна за «Баварию»
Форвард забил гол и отдал голевой пас.
19.08.2023 11:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ван Бастен назвал двух футболистов современности, которые напоминают ему себя
Один из них – Криштиану Роналду.
19.08.2023 11:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.