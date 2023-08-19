Швеция со счётом 2:0 обыграла Австралию и выиграла бронзу женского ЧМ-2023

Подошла к концу встреча за 3-е место женского чемпионата мира-2023 по футболу, в котором сборная Швеция сыграла против Австралии.

Отметим, что шведки одержали победу со счётом 2:0.

На 30-й минуте Фридолина Рольфё открыла счёт в матче, уверенно реализовав пенальти. Второй гол Швеция забила на 62-й минуте усилиями Косоваре Асллани.

Таким образом, шведки в четвертый раз в своей истории заняли третье место на женском ЧМ.

Финал турнира состоится завтра, 20 августа. В нём встретятся сборные Испании и Англии.