Представитель Борре назвал ложью новость о предложении «Локомотива»

Представитель нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, Никос Петропулос, опроверг информацию об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

«Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Все это ложь. Этот журналист любит придумывать подобные вещи. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса», — цитирует Петропулоса «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт форварда с «Айнтрахтом» рассчитан до июня 2025 года. Стоимость Борре оценивается в 16 миллионов евро.

Два года назад футболистом интересовался «Зенит».