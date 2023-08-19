Комличенко рассказал, за какими форвардами в РПЛ внимательно следят судьи

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сообщил, что в РПЛ есть несколько форвардов, за которыми внимательно следят судьи во время матчей.

«Вспомнить какой-нибудь разговор с судьями по ходу сезона? Вообще не разговариваю с ними — неинтересно. Пару раз мужчины в жёлтой форме могли сказать: «Хватит падать». Рабочие моменты. У судей есть ряд нападающих, за которыми они следят внимательнее: я, Александр Соболев, Константин Тюкавин», — приводит слова Комличенко Sport24.

Комличенко в нынешнем сезоне в первых четырёх матчах отметился тремя голами и одной голевой передачей.