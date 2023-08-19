Барбоза высказался о возможном трансфере Нереса в «Зенит»

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход бразильского футболиста «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Такое сообщение давно появилось в Лиссабоне, но я не знаю так ли это на самом деле. Я думаю, это игрок будущего, очень талантливый футболист и у него есть потенциал, также, как и у Малкома», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что российский клуб увеличил сумму с 21 млн евро до 35 млн. Из них 5 млн евро должны были быть выплачены в виде бонусов. Тем не менее, лиссабонский клуб снова отказался продавать 26-летнего бразильского нападающего на таких условиях.

Отмечается, что сине-бело-голубые готовят ещё одно предложение.

Ранее сообщалось, что бразилец не желает переезжать в Россию из-за политической ситуации. Контракт Давида Нереса с «Бенфикой» заключен до середины 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 млн евро.