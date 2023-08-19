ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Барбоза высказался о возможном трансфере Нереса в «Зенит»

Агент назвал футболиста игроком будущего.
19 августа 2023 13:52
автор: Александр Кожевников

Известный португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный переход бразильского футболиста «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Такое сообщение давно появилось в Лиссабоне, но я не знаю так ли это на самом деле. Я думаю, это игрок будущего, очень талантливый футболист и у него есть потенциал, также, как и у Малкома», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что российский клуб увеличил сумму с 21 млн евро до 35 млн. Из них 5 млн евро должны были быть выплачены в виде бонусов. Тем не менее, лиссабонский клуб снова отказался продавать 26-летнего бразильского нападающего на таких условиях.

Отмечается, что сине-бело-голубые готовят ещё одно предложение.

Ранее сообщалось, что бразилец не желает переезжать в Россию из-за политической ситуации. Контракт Давида Нереса с «Бенфикой» заключен до середины 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 25 млн евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
Врач ЦСКА намекнул на скорый уход Карраскаля
Спортсмен должен перебраться в столичное «Динамо».
19.08.2023 14:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Захарян прошёл медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад»
Всё готово к завершению трансфера.
19.08.2023 14:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев и Гаич не сыграют в дерби с «Динамо»
Матч начнётся в 15:00 (мск).
19.08.2023 14:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Хосеп Гвардиола подчеркнул, что он не критикует расходы «Челси»
«Каждый делает то, что лучше для клуба».
19.08.2023 14:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ
Встреча состоится в Москве.
19.08.2023 13:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Комличенко рассказал, за какими форвардами в РПЛ внимательно следят судьи
Николай входит в их число.
19.08.2023 13:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Представитель Борре назвал ложью новость о предложении «Локомотива»
Ранее сообщалось, что «железнодорожники» предложили «Айнтрахту» трансфер игрока.
19.08.2023 13:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Швеция со счётом 2:0 обыграла Австралию и выиграла бронзу женского ЧМ-2023
В финальном матче сыграют Испания и Англия.
19.08.2023 13:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.