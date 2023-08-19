«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ

Московские ЦСКА и «Динамо» объявили составы команд на матч пятого тура российской Премьер-лиги.
Напомним, матч состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Ласкальт, Фомин, Макаров, Смолов, Нгамалё, Тюкавин.
ЦСКА: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.
В первых четырёх турах РПЛ «Динамо» набрало семь очков, ЦСКА набрал девять баллов. Бело-голубые располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице, ЦСКА идёт на третьем месте.
источник: «Советский спорт»