«Динамо» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ

Московские ЦСКА и «Динамо» объявили составы команд на матч пятого тура российской Премьер-лиги.

Напомним, матч состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Шунин, Бессмертный, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Ласкальт, Фомин, Макаров, Смолов, Нгамалё, Тюкавин.

ЦСКА: Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

В первых четырёх турах РПЛ «Динамо» набрало семь очков, ЦСКА набрал девять баллов. Бело-голубые располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице, ЦСКА идёт на третьем месте.