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Хосеп Гвардиола подчеркнул, что он не критикует расходы «Челси»

«Каждый делает то, что лучше для клуба».
19 августа 2023 14:11
автор: Виталий Овсянников

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост наставника «Манчестер Сити», пояснил свои слова о том, что его бы убил за траты, которые делает лондонский «Челси».

«Они могут делать что хотят. Я ни секунды не критикую «Челси». Я говорю о том, что, если б мы сделали это, мы бы умерли для всех в мире. Они могут делать что хотят… У каждого свой собственный бизнес, и каждый делает то, что лучше для клуба», – цитирует Хосепа Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что расходы лондонского «Челси» на трансферы за один календарный год при нынешнем владельце клуба Тодде Боули превысили миллиард долларов.

источник: Sky Sports
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