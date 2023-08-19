Хосеп Гвардиола подчеркнул, что он не критикует расходы «Челси»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, занимающий пост наставника «Манчестер Сити», пояснил свои слова о том, что его бы убил за траты, которые делает лондонский «Челси».

«Они могут делать что хотят. Я ни секунды не критикую «Челси». Я говорю о том, что, если б мы сделали это, мы бы умерли для всех в мире. Они могут делать что хотят… У каждого свой собственный бизнес, и каждый делает то, что лучше для клуба», – цитирует Хосепа Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что расходы лондонского «Челси» на трансферы за один календарный год при нынешнем владельце клуба Тодде Боули превысили миллиард долларов.